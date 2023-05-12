أستاذ طاقة: الحوار الوطنى فرصة ثمينة لوضع حلول للتحديات الاقتصادية والسكانية

كتبت - مروة الغول

قالت الدكتورة وفاء على أستاذ الاقتصاد والطاقة، إن الحوار الوطني فرصة ثمينة لوضع حلول ومقترحات للتحديات الاقتصادية والسكانية والاستغلال الأمثل للقدرات البشرية.

وتابعت أستاذ الاقتصاد والطاقة، أنه من بين الملفات المطروحة للحوار ملف الطاقة حيث نجحت مصر أن تعد نفسها كمركز عالمي للطاقة ومكامن النجاح في هذا القطاع وكيفية البناء عليه ونجاح القطاع في جذب الاستثمارات الأجنبية وأن يكون ملف الطاقة حافزا لحل كثير من المشكلات بهذا الأداء المؤسسي الناجح.

وأضافت الدكتورة وفاء على أنه في ظل مجهود الدولة لضمان استدامة الطاقة فلدينا فرصة لزيادة الاستثمارات لما تتمتع به مصر من بنية تحتية واستقرار سياسي وظهير قوى من الموانئ تحقق نسب نمو اقتصادي أعلى والانطلاق إلى العالمية.