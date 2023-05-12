"أحلى من العسل".. حصاد "الكنتالوب الإسماعيلاوى" أشهر فواكه الصيف.. صور

الإسماعيلية – صبري غانم

تشتهر محافظة الإسماعيلية بزراعة الكنتالوب بالإضافة إلى المانجو والفراولة حيث يتميز الكنتالوب أو الشهد أو الأناناس كما يطلق عليه في الإسماعيلية وخارجها بالطعم مميز.

الكنتالوب يتميز بحلاوة الطعم والرائحة وعلميا الكنتالوب يمد الجسم بالعناصر المعدنية والفيتامينات التي تعيد الانتعاش فى حرارة الجو، حيث أن الكنتالوب يحتوى على العديد من الفيتامينات كما يعمل على ضبط معدل ضغط الدم، ومنع حدوث الجلطات، لاحتوائه على البوتاسيوم والمغنيسيوم ويحتوى الكنتالوب على مضادات الأكسدة وأيضًا قليل السعرات الحرارية ومصدرا جيداً لحمض الفوليك، يحتوى على الكالسيوم والفسفور الضروريين لبناء العظام والأسنان والخلايا العصبية وتكسبه طبيعة تربة محافظة الإسماعيلية نكهة خاصة مميزة وحلاوة.

مع شروق الشمس كل صباح يخرج العمال والمزارعين إلى حقول الكنتالوب في قرية سرابيوم التابعة لمركز ومدينة فايد بالإسماعيلية لجنى المحصول من الأراضي الجديدة التى تصلح لزراعة الكنتالوب ويقوم العمال بجنى المحصول ووضعه فى صناديق الجمع وتحميله على السيارات للتوجه إلى المحافظات المجاورة والاسواق الكبرى في المحافظات لبيعه.

يقول محمود أبوهيكل، أحد المهتمين بزراعة وتجارة الكنتالوب :" نستيقظ في الساعات الأولى من الصباح عقب صلاة الفجر ومع بداية الشروق ثم نقوم بالذهاب إلى الحقول لجنى محصول الكنتالوب ونقوم بتوزيع أنفسنا على الأرض مقسمين العمل بينهم لسرعة إنهائه قبل الظهيرة وارتفاع درجة الحرارة."

وأضاف أنه بعد تجميع المحصول يتم وضعه فى صناديق وأقفاص مخصصة لنقل المحصول ثم تحميله على السيارات والذهاب بها إلى الأسواق المشهورة في المحافظات لبيع المحصول.

وأكد محمود أبو هيكل أن الإسماعيلية تتصدر المحافظات فى جودة الكانتالوب وأن موسم زراعة الكانتالوب تبدأ فى الإسماعيلية خلال شهر يناير ليبدأ موسم الحصاد في شهر أبريل ويستمر حتى شهرى مايو ويونيو" مشيراً إلى أن شجرة الكانتالوب تنتج ما يقرب من 4 حبات بوزن يصل إلى 3 كيلو تقريباً من الثمار.

وأضاف أن تربة الإسماعيلية الحمراء تستوعب أنواع معينة من بذور الكنتالوب وتخرج بمذاق يميزها عن إنتاج باقي محافظات الجمهورية بسبب ملوحة التربة والتي تساعد بشكل كبير على زيادة نسبة السكر في الفاكهة.

وقال أن معظم المزارعين في الإسماعيلية يعتمدون على النوع 290 الذى يتميز بدوران الحبة وهو مايتماشى بشكل كبير مع السوق المحلى ويزن قرابة 3 حبات في الكيلو وهو ماجعل المواطنين يطلقون عليه "أناناس الغلابة".

يقول المهندس نبيل مليكه مدير إدارة البساتين بمديرية زراعة الإسماعيلية يعتبر مركز القصاصين الأكبر فى مساحة زراعة الكنتالوب حيث تبلغ ما تم زراعته 289 فدان من أجمالى المساحة التي تقدر 1211 فدان.

وأضاف :" ويحتاج الكانتلوب لنموه وأزدهاره درجات حرارة دافئة طوال فترة النمو القصيرة نسبيا أذا ما قورنت بالشمام، ومن ثم فإن زراعة الكانتلوب في مناخات معتدلة، غالبا ما تبدأ في داخل صوب انتاج شتلات الخضر لمدة 14 يومًا أو أكثر قبل زرعها في الحقل المكشوف وموعد زراعته في الإسماعيلية يزرع الكنتالوب في عروته الرئيسية في منتصف فبراير حتى منتصف أبريل."

وتابع :"كما يمكن زراعته أيضاً خلال شهر يونية في الوجه القبلى وأحياناً يزرع خلال النصف الثاني من ديسمبر في المناطق الدافئة مثل محافظة الإسماعيلية هذا وتقوم الدولة بجهود حثيثة لإنتاج تقاوى كنتالوب مصرية وذلك ضمن خطة البرنامج الوطني لإنتاج تقاوى الخضر لتقليل فاتورة الاستيراد للتقاوى، وتوفير العملة الصعبة والتنمية من خلال استنباط أصناف وهجن محلية تتساوى مع مثيلها المستورد أو تتفوق عليه وتتميز بالجودة العالية والمقاومة للأمراض وتم تجربة أفضل هجين محلى من الكنتالوب لتسجيله ونشره بين المزارعين، حيث تشمل الاصناف الجديدة 6 هجن محلية من الكنتالوب مبشرة وواعدة غير مسجلة تابعة لمعهد بحوث البساتين مع عدد 3 هجن مستوردة منتشرة في الزراعة المصرية بالإضافة إلى الهجين المحلى يثرب 7 المسجل والتابع لمعهد بحوث البساتين والإسماعيلية تتشرف بوجود عالم جليل وهو الدكتور محمد عبد السلام، الباحث بمحطة البحوث الزراعية بالإسماعيلية المتخصص في زراعة القرعيات خاصة البطيخ والشمام والكنتالوب حيث يقوم باستنباط سلالات متميزة ذو شكل جذاب والشبكية قوية ولحم متماسك والفجوة صغيرة وتم الوصول بالسلالة إلى درجة عالية من الإصالة الوراثية والتجانس وعن أهم التوصيات الفنية للحصول على ثمار جيده."

واختتم مليكة حديثه قائلا : " يجب المحافظة على انتظام عملية الري وعدم التغريق حيث يسبب تشققات للثمار التعطيش يعطى مرارة في الطعم والاهتمام بوضع خلايا نحل بالحقل لان التلقيح خلطى حيث يقوم بنقل حبوب اللقاح من زهرة لأخرى مما يؤدى إلى إتمام عملية التلقيح لذلك كما ينصح لعدم تشقق الثمار إضافة نترات الكالسيوم منذ بداية التسميد والنباتات لسه صغيره حتى يكون هناك وقت كافى لتمثيله داخل النباتات حيث أن التلقيح الحشري الجيد يجعل الثمار كاملة الاستدارة.



حصاد الكانتلوب الإسماعيلاوي (1)



حصاد الكانتلوب الإسماعيلاوي (1)



حصاد الكانتلوب الإسماعيلاوي (2)



حصاد الكانتلوب الإسماعيلاوي (3)



حصاد الكانتلوب الإسماعيلاوي (4)



حصاد الكانتلوب الإسماعيلاوي (5)



حصاد الكانتلوب الإسماعيلاوي (6)



حصاد الكانتلوب الإسماعيلاوي (7)



حصاد الكانتلوب الإسماعيلاوي (8)



حصاد الكانتلوب الإسماعيلاوي (9)



حصاد الكانتلوب الإسماعيلاوي (10)



حصاد الكانتلوب الإسماعيلاوي (11)



حصاد الكانتلوب الإسماعيلاوي (12)



حصاد الكانتلوب الإسماعيلاوي (13)



حصاد الكانتلوب الإسماعيلاوي (14)



حصاد الكانتلوب الإسماعيلاوي (15)



حصاد الكانتلوب الإسماعيلاوي (16)



حصاد الكانتلوب الإسماعيلاوي (17)



حصاد الكانتلوب الإسماعيلاوي (18)



حصاد الكانتلوب الإسماعيلاوي (19)



حصاد الكانتلوب الإسماعيلاوي (20)



حصاد الكانتلوب الإسماعيلاوي (21)