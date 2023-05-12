آخر مصابة بحادث إطلاق النار فى جربة التونسية تغادر المستشفى

إيمان حنا

غادرت آخر مصابة التى تعرضت لطلق نارى فى حادث جزيرة جربة، الذى وقع مساء الثلاثاء الماضى، مستشفى الصادق المقدم بجربة حومة السوق، حيث وفرت لها إدارة المستشفى سيارة إسعاف بمرافقة ممرض إلى مكان اقامتها بتونس العاصمة، وفق إذاعة شمس التونسية.

وأوضح مدير المستشفى، أن حالة المصابة "مستقرة"، وقد خضعت قبل المغادرة إلى فحوصات دقيقة شاملة للتأكد من سلامتها.

ويذكر أن المستشفى، قد استقبل ليلة حادثة جربة، 5 مصابين، 3 من أفراد الأمن و2 من المدنيين أحدهم نقل في نفس ليلة الحادثة إلى مصحة خاصة بجربة ثم نقل جميعهم جوا في اليوم التالى من وقوع الحادث إلى المستشفى العسكري، لتبقى المصابة التى غادرت اليوم المستشفى.

وتجدر الإشارة إلى أنه مع وقوع الحادث، تم تفعيل مخطط عملياتي طارئ بالشراكة بين الصحة العمومية والصحة العسكرية وتفعيل خلية الإحاطة النفسية بوزارة الصحة التونسية.