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5 معلومات عن ورقة الأسئلة بامتحانات الثانوية العامة 2023

الخميس، 11 مايو 2023 02:30 ص
5 معلومات عن ورقة الأسئلة بامتحانات الثانوية العامة 2023 وزارة التربية والتعليم - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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مع اقتراب امتحانات الثانوية العامة 2023 يقدم "اليوم السابع" فى التقرير التالى تفاصيل حول ورقة الأسئلة، وكيف يتم توزيع جزئيات الامتحان الاختيارى والمقالى على كراسة الأسئلة.
 
 
1- ورقة الأسئلة تم تنظيمها ليشتمل الجزء الأول فيها على أسئلة لها درجة واحدة.
 
2- الجزء الثاني يشتمل على أسئلة لها درجتان، أما الجزء الثالث فهو مخصص للأسئلة المقالية ويتم كتابة درجة كل سؤال بجواره.
 
3- الأسئلة المقالية في النسخ الاختبارية الأربعة (أ ، ب ، ج ، د) يكون لها نفس الأرقام، ولا يتم تبديلها.
 
4-  بالنسبة لأسئلة مواد اللغات (العربية - الأجنبية) فى حالة وجود أسئلة بدرجتين مع أسئلة بدرجة واحدة كما في القطعة يتم كتابة درجة السؤال بجوار السؤال.
 
5- الأسئلة يتم سحبها من قبل بنك الأسئلة، وتتم مراجعتها من قبل اللجان الفنية.
 
وكانت الوزارة أعلنت جدول امتحانات الثانوية العامة 2023، حيث تبدأ من 12 يونيو 2023 بالمواد غير المضافة للمجموع.
 
وأشارت الوزارة أن الامتحانات تبدأ 12 يونيو المقبل بمادتى التربية الدينية والتربية الوطنية، والثلاثاء 13 يونيو مادتى الاقتصاد والإحصاء، والأحد 18 يونيو اللغة العربية، والثلاثاء 20 يونيو اللغة الأجنبية الثانية، والأحد 25 يونيو الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية والجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية.
 
وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن الطلاب يحصلون على إجازة عيد الأضحى المبارك من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023، أى يحصل للطلاب على 6 أيام إجازة قبل أداء امتحان مادتى الفيزياء والتاريخ، حيث يستكمل الطلاب امتحانات الثانوية العامة بعد العودة من إجازة عيد الأضحى يوم الأحد 2 يوليو بمادتى الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية والتاريخ لطلاب الشعبة الأدبية.
 
وتابعت الوزارة أنه يؤدى الطلاب يوم الثلاثاء 4 يوليو امتحان مادة الرياضيات التطبيقية الاستاتيكا لطلاب شعبة علمى رياضة، والخميس 6 يوليو اللغة الأجنبية الأولى، والأحد 9 يوليو 2023 الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب شعبة علمى علوم والتفاضل والتكامل لطلاب شعبة علمى رياضة وعلم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية، والثلاثاء 11 يوليو الديناميكا لطلاب شعبة علمى رياضة، والخميس 13 يوليو 2023 مواد الأحياء لطلاب شعبة علمى علوم والجبر والهندسة الفراغية لطلاب شعبة علمى رياضة والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية.

التربية والتعليم

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023

الثانوية العامة

امتحانات الثانوية العامة 2023

أسئلة امتحانات الثانوية العامة

العامة 2023

التصحيح الإلكترونى لامتحانات الثانوية العامة 2023

تصحيح الأسئلة المقالية لامتحانات الثانوية العامة

تصحيح الأسئلة المقالية

إعلان أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة 2023

أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023

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