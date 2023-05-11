‫ تعرف على الموعد المناسب لزراعة السمسم

كتبت أسماء نصار

السمسم من المحاصيل المربحة خاصة في الأراضي التي لا تجود فيها المحاصيل التقليدية ، وكذلك في مناطق الاستزراع الجديدة، بالإضافة إلي الأراضي الصفراء الخفيفة والثقيلة والأراضي الطميية والطينية جيدة الصرف و لا يجود في الأراضي الغدقة ورديئة الصرف والملحية .

وبسهولة من الممكن أن تصل إنتاجية الفدان لأكثر من 6 أو 8 أردب "الأردب 120 ك" ويبدأ سعره من 3500 إلي 4000 جنيه.

وللحصول على محصول جيد لابد من معرفة التفاصيل:

1- أفضل ميعاد لزراعة هذا المحصول هو الفترة من منتصف أبريل وحتى نهاية شهر مايو.

2- تجود زراعته في الأراضي الصفراء الخفيفة والثقيلة والطميية والطينية جيدة الصرف، ولايصلح زراعته في الأراضي الملحية أو القلوية أو سيئة الصرف ويمكن زراعته في الأراضي الرملية بعد اضافة سماد بلدي قديم مع توافر مياه الري بالمنطقة ويفضل اضافة السماد البلدي للمحصول الشتوي السابق لزراعة السمسم .

3- يجب العناية بتجهيز الأرض وتنعيمها والتخلص من الحشائش اثناء الخدمة وقبل الزراعة .

4- يحتاج الفدان من 1.5-3.5 كيلو جرام تقاوى في حالة الزراعة اليدوية وقد تخلط البذور بالرمل الناعم المندي بالماء لضمان وضع العدد المناسب من البذور بالجورة وتوفير كمية من التقاوي.

5- يجب زراعة التقاوي المنتقاه من الأصناف جيزة 23، وتوشكي 1 ، شندويل 3 مع مراعاة معاملة البذور بأحد المطهرات الفطرية الآتية : فيتافكس ثيرام ، الريزولكس t أو توبسين m بمعدل 3 جرام / كيلو جرام بذرة حيث تندي التقاوي بمحلول حمضي مخفف ويوضع علي التقاوي كمية المطهر الفطري وتقلب جيدا لتغطية جميع اسطح البذرة وتترك في الظل للجفاف ثم تستخدم البذور في الزراعة .

6- يجب مقاومة الحشائش بالعزيق خاصة في الشهر الأول من حياة النباتات .

7- يفضل إجراء عملية الخربشة لتقليل الحشائش حول النباتات بعد أسبوعين من الزراعة وتكامل نسبة الانبات .

8- أهم الحشائش المنتشرة في حقول السمسم هي النجيل والرجلة وأبو ركبة والزربيح والملوخية الشيطاني والشبيط وغيرها من الحشائش الصيفية .

9- بالنسبة للخف فيراعى في حالة الزراعة علي خطوط أن يتم الخف في طور تكوين 4-6 أوراق علي النبات مع ترك نبات بالجورة في حالة الزراعة علي مسافة 10سم بين النباتات أو ترك نباتين بالجورة في حالة الزراعة علي مسافة 20سم بين الجور .

10- يزرع السمسم عادة بعد المحاصيل البقولية أو النجيلية أو في الأراضي الفقيرة، ولذلك يختلف معدل التسميد حسب نوع المحصول السابق ودرجة خصوبة التربة .

11- يحتاج الفدان إلي 200كجم من السوبر فوسفات الأحادي 15% في الأراضي الفقيرة ، 150كجم بعد نجيليات و100كجم بعد بقوليات وفي الأراضي الخصبة وتضاف دفعة واحدة عند تجهيز الأرض للزراعة وقبل التخطيط مباشرة .

12- عند توفر السماد البلدي القديم المتحلل والخالي من بذور الحشائش يضاف (10-15م3) عند الخدمة ، أما في الأراضي الضعيفة أو الرملية فيضاف 20م3 عند تجهيز الأرض للزراعة .

13- يجب إضافة 50 كجم سلفات بوتاسيوم 48% في الأراضي القديمة .

14- في الأراضي الخصبة أو بعد محصول بقولي يجب إضافة 30وحدة نيتروجين / فدان (100كجم نترات نشادر أو 150كجم سلفات نشادر أو 200كجم نترات الجير) وتضاف علي 3 دفعات الأولي عقب الخف والثانية بعدها بأسبوعين والثالثة بعد الدفعة الثانية بأسبوعين .

15- في الأراضي الرملية أو بعد محصول نجيلي يضاف 10كجم نيتروجين / فدان عقب الزراعة وقبل الري مباشرة مع خلطها بكمية من الرمل لسهولة توزيعها.