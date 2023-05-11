وقال والاس أمام نواب مجلس العموم البريطاني اليوم الخميس: "استطيع اليوم أن أؤكد أن المملكة المتحدة تتبرع بصواريخ ستورم شادو لأوكرانيا"، بحسب صحيفة الجارديان البريطانية.

وأضاف والاس: "ببساطة لن نقف مكتوفي الأيدي بينما تقتل روسيا المدنيين. يجب أن تدرك روسيا أن أفعالها وحدها أدت إلى تقديم مثل هذه الأنظمة إلى أوكرانيا".

كانت تقارير إعلامية أمريكية قد تحدثت عن تقديم بريطانيا صواريخ "ستورم شادو" لأوكرانيا نقلا عن العديد من كبار المسؤولين الغربيين.

وقالت التقارير إن بريطانيا تلقت تأكيدات من الحكومة الأوكرانية بأن هذه الصواريخ ستستخدم فقط داخل الأراضي الأوكرانية ذات السيادة وليس داخل روسيا.