اليوم السابع
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هطول أمطار خفيفة شرق الإسكندرية وتوقعات بأمطار متقطعة بنسبة 40%

الخميس، 11 مايو 2023 06:27 م
هطول أمطار خفيفة شرق الإسكندرية وتوقعات بأمطار متقطعة بنسبة 40% هطول أمطار خفيفة على الطريق الدولى
الإسكندرية جاكلين منير

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شهدت محافظة الإسكندرية، هطول أمطار خفيفة على الطريق الدولى 45 شرق المحافظة، وأشارت شركة الصرف الصحى بالإسكندرية ، إلى أنه تم رفع درجة الإستعداد، ومن المتوقع أن تشهد المحافظة اليوم الخميس أمطار خفيفة تكون متوسطة أحيانا على فترات متقطعة بنسبة حدوث 40% تقريبا.
 
وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الجمعة انخفاض طفيف فى درجات الحرارة، حيث يسود طقس مائل للبرودة صباحا، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للدفء على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب البلاد، مائل للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
 
ويتوقع أن يشهد غدا فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى ووسط سيناء، ونشاط رياح على أغلب أنحاء الجمهورية.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الجمعة: القاهرة العظمى 29  درجة والصغرى 18 درجة، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 17 درجة، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 15 درجة، وسوهاج العظمى 33 درجة والصغرى 21 درجة، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 22 درجة، وأسوان العظمى 39 درجة والصغرى  22 درجة.
 
 
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هطول أمطار خفيفة على الطريق الدولى

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هطول أمطار خفيفة على الطريق الدولى
 

 


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