هبوط 11 قطاعًا بالبورصة بجلسة الخميس على رأسها "الخدمات المالية" بنسبة 1.9%

كتب هانى الحوتى

تباينت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، إذ تراجع 11 قطاعًا على رأسها الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 1.9%، أعقبه قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 1.7%، يليه قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 1.6%، وهبط قطاع العقارات بنسبة 1.2%، وانخفض قطاع مواد البناء بنسبة 1%، ونزل قطاع التجارة والموزعون بنسبة 0.9%.

كما تراجع قطاع السياحة والترفيه بنسبة 0.8%، ثم قطاعي الأغذية والمشروبات والتبغ، وخدمات النقل والشحن بنسبة 0.7%، ثم قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 0.2%، وأخيرًا قطاع الموارد الأساسية بنسبة 0.01%، فيما ارتفعت قطاعات المنسوجات والسلع المعمرة، والرعاية الصحية والأدوية، والخدمات التعليمية، والبنوك بنسبة 2.1%، 2%، 0.6%، 0.4%، على التوالي، بينما استقر قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد تباينت خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس، وسط تداولات تجاوزت 2 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 6 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.136 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 656.9 مليون ورقة مالية بقيمة 2.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 74.6 ألف عملية لعدد 201 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 79.98% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 8.94%، والعرب على 11.08%، واستحوذت المؤسسات على 28.73% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 71.26%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 118 مليون جنيه، 240.1 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 191.5 مليون جنيه، 5 ملايين جنيه، 556.5 ألف جنيه، 161.1 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.28% ليغلق عند مستوى 17270 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 3137 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.32% ليغلق عند مستوى 20744 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.28% ليغلق عند مستوى 7198 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 3061 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 4641 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 3795 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 1274 نقطة.