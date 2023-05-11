اليوم السابع
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نقابة الأطباء تدعو أعضائها لحضور الجمعية العمومية العادية غدا

الخميس، 11 مايو 2023 11:30 ص
نقابة الأطباء تدعو أعضائها لحضور الجمعية العمومية العادية غدا نقابة الاطباء
كتبت آية دعبس

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دعت النقابة العامة للأطباء، كافة الأطباء بالمحافظات، لحضور الجمعية العمومية العادية، غدا الجمعة 12 مايو 2023، للمشاركة فى مناقشة واعتماد ميزانيات النقابة عن السنوات السابقة ومناقشة تقارير أنشطة مجلس النقابة العامة للأطباء في المجالات واللجان المختلفة.

وأوضحت أن الجمعية العمومية العادية، ستناقش عدة موضوعات، هى: 

1-  قانون المسؤولية الطبية وتأخر صدوره.

2-  الإعتداءات المتكررة على المنشآت الصحية والعاملين بها وآليات تحجيمها و تنفيذ وتغليظ العقوبات نحوها.

3-  معوقات وعراقيل تراخيص المنشآت الطبية الخاصة ورسوم اللافتات والنفايات الطبية الخطرة.

4-  آليات المحاسبة الضريبية للأطباء ومنظومة الفاتورة الالكترونية.

5-  تعديل بعض مواد لائحة آداب المهنة.

و من المقرر أن يتم فتح باب التسجيل من العاشرة صباحاً حتى الواحدة ظهراً وتبدء فعاليات الجمعية العمومية الواحدة ظهر الجمعة 12 مايو 2023 وفي حالة عدم اكتمال النصاب يتم تأجيل انعقادها إلى الجمعة 26 مايو 2023 ، و إكتمال نصاب الجمعية العمومية العادية يستلزم حضور 1000 ( ألف طبيب وطبيبة ).

 

 


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