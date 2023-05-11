جاء ذلك خلال لقاء بودن اليوم /الخميس/ مع رئيسة بلدية مقاطعة بوسان الكورية والمبعوث الخاص لرئيس جمهورية كوريا بارك هيونج شون والوفد المرافق له، على هامش فعاليات الدورة الثانية للمنتدى ، والذي تم خلاله أيضا استعراض استعدادات مدينة بيسان للترشح لاحتضان فعاليات معرض إكسبو 2030.



ومن جانبه، أكد المبعوث الخاص لرئيس جمهورية كوريا الجنوبية أن بلاده تعمل على تعزيز علاقاتها مع تونس لإرساء منصة تعاون وتبادل اقتصادي ثلاثي بين كوريا وتونس والبلدان الإفريقية وذلك في إطار الاستعداد لعقد القمة الكورية الأفريقية عام 2024 بالعاصمة الكورية الجنوبية سول.