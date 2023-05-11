اليوم السابع
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نائب محافظ المنيا يبحث تقنين عدد من أراضى أملاك الدولة باجتماع لجنة البت

الخميس، 11 مايو 2023 11:29 ص
نائب محافظ المنيا يبحث تقنين عدد من أراضى أملاك الدولة باجتماع لجنة البت جانب من الحدث
المنيا - حسن عبد الغفار

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عقد الدكتور محمد أبو زيد، نائب محافظ المنيا، اجتماع لجنة البت المشكلة طبقا لأحكام القانون 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية رقم 18 لسنة 2017، لتوفيق أوضاع أراضي أملاك الدولة، وذلك ضمن جهود المحافظة لاستكمال تنفيذ خطة الدولة للتعامل مع ملف تقنين واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة.

تابع نائب المحافظ، آخر مستجدات الموقف الحالي لملف التقنين، كما تم استعراض إجمالي الأراضي التي تقدم أصحابها بطلبات التقنين، وإجمالي الطلبات التي تمت الموافقة على فحصها، والطلبات التي قام أصحابها بدفع رسوم الفحص، لسرعة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية في هذا الشأن.
 

 


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