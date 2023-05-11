اليوم السابع
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الخميس، 11 مايو 2023 01:36 م
أكرم القصاص
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ميناء دمياط يستقبل9 سفن متنوعة خلال 24 ساعة

الخميس، 11 مايو 2023 12:39 م
ميناء دمياط يستقبل9 سفن متنوعة خلال 24 ساعة ميناء دمياط
دمياط معتز الشربيني

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أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 9 سفن، بينما غادر عدد 11 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 38 سفينة .
 
وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 63570 طنا تشمل :  3100 طن مولاس و 20050 طن ملح صب و 11956 يوريا و 3150 رمل و 17024 كلينكر و 8290 بضائع متنوعة .
 
كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 54538 طن تشمل :  930 طن خشب زان و 6000 طن فول و 5900 طن خردة و 2373 طن حديد و 7000 طن كسب صويا و 24785 طن ذرة و 5100 طن قمح  و 2450 طن بضائع متنوعة.
 
بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1122 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 166 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2530 حاوية مكافئة .
 
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 173487 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 110772 طنًا .
 
كما غادر عدد 5 وحدات نهرية ( بارجات ) بعد ان قامت بتفريغ شحنة تقدر بحوالي ( 2056 طن ) أسمنت معبأ أبيض قادمة من محافظة المنيا ، و تحميل شحنة تبلغ حوالى ( 2500 طن ) من القمح متجهه إلى صوامع امبابة ، و عدد 3 قطارات بحمولة إجمالية 3817 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و كوم أبو راضي ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4895 شاحنة .

 


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