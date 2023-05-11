ميناء دمياط يستقبل9 سفن متنوعة خلال 24 ساعة

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 9 سفن، بينما غادر عدد 11 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 38 سفينة .

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 63570 طنا تشمل : 3100 طن مولاس و 20050 طن ملح صب و 11956 يوريا و 3150 رمل و 17024 كلينكر و 8290 بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 54538 طن تشمل : 930 طن خشب زان و 6000 طن فول و 5900 طن خردة و 2373 طن حديد و 7000 طن كسب صويا و 24785 طن ذرة و 5100 طن قمح و 2450 طن بضائع متنوعة.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1122 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 166 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2530 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 173487 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 110772 طنًا .

كما غادر عدد 5 وحدات نهرية ( بارجات ) بعد ان قامت بتفريغ شحنة تقدر بحوالي ( 2056 طن ) أسمنت معبأ أبيض قادمة من محافظة المنيا ، و تحميل شحنة تبلغ حوالى ( 2500 طن ) من القمح متجهه إلى صوامع امبابة ، و عدد 3 قطارات بحمولة إجمالية 3817 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و كوم أبو راضي ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4895 شاحنة .