اليوم السابع
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مقتل 8 أشخاص فى الاحتجاجات على اعتقال عمران خان بباكستان

الخميس، 11 مايو 2023 12:18 م
مقتل 8 أشخاص فى الاحتجاجات على اعتقال عمران خان بباكستان شرطة باكستان - أرشيفية
وكالات

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لقى 8 أشخاص على الأقل مقتلهم وأصيب أكثر من 290 آخرين خلال الاحتجاجات التي اندلعت في باكستان على خلفية اعتقال رئيس الوزراء السابق عمران خان لاتهامه بقضايا فساد.

وحسب موقع روسيا اليوم، "8 أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب نحو 290 آخرين واحتجز أكثر من 1900 متظاهر خلال الاشتباكات مع القوات الأمنية في جميع أنحاء البلاد".

وألقت الشرطة الباكستانية، القبض على عمران خان، خلال مثوله أمام محكمة إسلام آباد العليا.

وكتبت الشرطة في صفحتها على "تويتر": "تم القبض على عمران خان في إسلام آباد في قضية "قدير تراست" في إشارة إلى قضية فساد.


باكستان

عمران خان

الشرطة الباكستانية

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