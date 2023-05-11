"مصمم الأميرة ديانا".. تاجر مجوهرات "محتال" يقع فى شر أعماله

وكالات

حاول مصمم مجوهرات أسترالي مرموق الاحتيال على شركة تأمين للحصول على 2.8 مليون دولار، قبل انكشاف حيلته والزج به في السجن.

وادعى صائغ المجوهرات ميشيل إلياس جيرمانى تعرض متجره في سيدني لسطو مسلح، قبل أن تكتشف شرطة نيو ساوث ويلز أنها "محاولة للاحتيال على شركة التأمين بأكثر من 2.8 مليون دولار".

وألقي القبض على مصمم المجوهرات، الاثنين الماضي، وهو مالك شركة "جيرماني للمجوهرات" التي صممت أعمالًا لأبرز المشاهير حول العالم مثل الأميرة الراحلة ديانا.

وذكرت الشرطة أن "جيرماني" البالغ 65 عامًا أخبرها في البداية بأنه تلقى تهديدًا من رجلين متنكرين وصلا إلى متجره في مبنى كوين فيكتوريا في سيدني كعملاء في يناير/ كانون الثاني الماضي.

وأضافت الشرطة أن مصمم المجوهرات أخبرها أيضًا بأن أحد الرجلين هدد موظف المتجر بسكين، بينما طالب الآخر بالوصول إلى الخزنة، قبل أن يفرا من المتجر بكمية كبيرة من المجوهرات.

وألقت الشرطة القبض على شانيل توفيونو، 37 عاما، ومنير حلو، 57 عاما، الشهر الماضي، على خلفية اتهام "جيرماني"، لكن جهات التحقيق شككت في رواية "جيرماني" وأمرت باعتقاله بتهمة الاحتيال.

ووجه الاتهام إلى "جيرماني" بـ"السرقة ونشر معلومات كاذبة أو مضللة"، وأُمر بإعادة مثوله أمام المحكمة لمراجعة الكفالة يوم الخميس المقبل.