مصرع مسن غرقا فى مياه ترعة المحمودية بالبحيرة

لقى شخص مسن مصرعه غرقا اليوم الخميس باحدى ترع مركز المحمودية بالبحيرة.
كانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بالواقعة من شرطة النجدة ، وبالفحص تبين وفاة" السيد .ع .ا" 59 سنه - إثر إصابته باسفكسيا الغرق داخل ترعة المحمودية بالبحيرة
وتم نقل جثة المتوفى إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى المحمودية المركزى تحت تصرف النيابة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الحادث.
يذكر أن محافظة البحيرة قد شهدت مصرع طفل غرقًا إثر انزلاق قدمه بإحدى الترع بمركز إيتاى البارود بالبحيرة، وبالفحص تبين غرق " ح .ا.ر" سنتان داخل إحدى الترع بقرية كفر الشيخ مخلوف التابعة لمركز إيتاى البارود بالبحيرة.
وتم انتشال الجثة من مياه الترعة ونقلها إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى إيتاى البارود تحت تصرف النيابة العامة.
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