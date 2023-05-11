مصرع طفل بعد اصطدامه بجرار زراعى في مركز أبو المطامير

لقى طفل مصرعه اليوم الخميس إثر اصطدامه بجرار زراعى بمركز أبو المطامير بالبحيرة

وتم نقل جثة المتوفى إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى ابو المطامير المركزى تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الحادث.

يذكر أن محافظة البحيرة قد شهدت حادث سير، أسفر عن مصرع سيدة مسنة إثر اصطدامها بسيارة مسرعة أثناء عبور الطريق الصحراوى بالبحيرة، وبالفحص تبين مصرع «سعدية ف.ر» 56 عاما مقيمة مركز الدلنجات إثر إصطدامها بسيارة أثناء عبورها طريق القاهرة- الإسكندرية دائرة مركز وادى النطرون بالبحيرة.

وتم نقل جثة المتوفية إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى وادى النطرون المركزى تحت تصرف النيابة العامة.