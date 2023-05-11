مصرع شخص وإصابة شقيقه فى إنقلاب سيارة ربع نقل بالدقهلية

الدقهليه شريف الديب

لقي شاب مصرعه وأصيب شقيقة بإصابات بالغة إثر وقوع حادث علي الطريق الواصل بين مدينة المطرية و بورسعيد، نتيجة إنقلاب سيارة ربع نقا يستقلونها سيارتهم بمياة الترعة، وجرى نقل المتوفي والمصاب إلي مستشفي المطرية المركزي وإيداع الجثمان في المشرحة.

تلقي اللواء مدير أمن الدقهلية إخطارا من مأمور مركز شرطة المطرية، يفيد بمصرع شخص وإصابة شقيقه إثر سقوط سيارة ربع نقل في المياه مما أدي إلي غرق إحداهم وإصابة الآخر، وتم نقلهم إلي مستشفي المطرية المركزي لعلاج المصاب، وإيداع الجثمان في المشرحة لحين استكمال الإجراءات.

وانتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المطرية إلي مكان الحادث، وبالفحص تبين مصرع"أحمد برايا"، 24 عامًا وإصابة شقيقة "مصطفي" 17 عامًا، أثر سقوطهم في مياه الترعة علي الطريق بين مدينتي بورسعيد والمطرية، وجرى استخراجهم من قبل الأهالي.

وهرعت سيارات الإسعاف إلي موقع الحادث لمحاولة إسعافهم، ونقل الجثمان إلي مشرحة مستشفي المطرية المركزي، لحين استكمال الإجراءات وتسليم الجثمان إلي أقاربه وجري نقل المصاب إلي مستشفي المطرية المركزي لعلاجه وتوقيع الكشف الطبي علي حالته، وعمل الإشعة والفحوصات الطبية اللازمة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وعرضه على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات اللازمة.