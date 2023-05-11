مصرع سيدة ونجلتها وطفل أسفل انقاض منزلهم المنهار بقرية إدفا فى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكنت قوات الإنقاذ البرى بإدارة الحماية المدنية بسوهاج، من إستخراج سيده ونجلتها وطفل يبلغ من العمر 10 سنوات نجل الثانية جثامين هامدة على إثر إنهيار منزل مكون من 3 طوابق بناحية قرية غدفا دائرة مركز سوهاج تم فرض كردون أمنى بالمنطقة وتم نقل الجثامين الثلاثة إلى مشرحة المستشفى والتحفظ عليهم تحت تصرف النيابة.

هذا وقد إنتقل إلى مكان الإنهيار اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، وعدد من قيادات المديرية إلى مكان الإنهيار وتابع عملية إستخراج الضحايا من أسفل الأنقاض وتابع عملية نقلهم إلى المستشفى وتم النسيق مع كافة الجهات المعنية لإجراء شئونها حول الواقعة والإستمرار في تعين الخدمات اللازمة بالمنطقة.

وبالفحص تبين من خلال المعاينة أن المنزل المنهار ملك خلف . ش . أ ومكون من 3 طوابق ومبنى بالطوب الأحمر بنظام الكبس وأثناء تواجد نجاح . ع . ع ونجلتها سمر . خ . ش والطفل هيثم . ح 10 سنوات نجل الثانية والتىى كانت تقيم طرف والدتها بسبب خلافات مع أسرية مع زوجها وأثتاء ذلك إنهار سقف الطابق الثالث ومن بعده سقف الطابق الثانى على غرفة المعيشة التي يقيمون بها مما نتج عنه وفاتهم تم فرض كردون امنى بالمنطقة.

تم الدفع بقوات الإنقاذ البرى بإدارة الحماية المدنية، وتم الدفع بمعدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج لمكان الواقعة وتم رفع الأنقاض وإستخراج الضحايا وتم نقلهم إلى مشرحة المستشفى والتحفظ عليهم تحت تصرف النيابة العامة عقب تحرير المحضر اللازم بالواقعة وجار تشكيل لجنة من الإدارة الهندسية والمبانى الأيلة للسقوط بالوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج لبيان سبب الإنهيار وعما إذا كان قد صدر قرار إزالة للمنزل المنهار من عدمه بالإضافة إلى فحص المنازل المجاورة وذلك بإشراف محمود إمام يوسف رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج