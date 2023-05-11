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مستشار سلفا كير: رؤساء جنوب السودان وتشاد بمصر قريبا لبحث الأزمة السودانية

الخميس، 11 مايو 2023 11:56 ص
مستشار سلفا كير: رؤساء جنوب السودان وتشاد بمصر قريبا لبحث الأزمة السودانية توت قلواك - المستشار الأمني والسياسي لرئيس جنوب السودان
كتب سمير حسنى

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قال توت قلواك المستشار الأمني والسياسي لرئيس جنوب السودان، إن السودان بلد حبيب وغالي ويهم دول الجوار أن تنعم بالاستقرار، مشددا على أن الأمن المصري مربوط بأمن السودان وكذلك أمن دول الجوار كلها مترابط ببعضه البعض».

أضاف خلال لقاء خاص على شاشة "القاهرة الإخبارية": أن كل دولة لها خطتها وأفكارها فيما يخص السودان، ولابد من وجود جلسة قريبة بين الرؤساء لوضع خطة مشتركة، ويديرها الرؤساء لتخرج بتوصيات محددة وسيكون في مصر، وستحضرها دول جنوب السودان وتشاد، وهي دول الجوار الجاهزة لمثل هذا الحوار، وهي الدول المتأثرة بهذه الأزمة ولابد من وجود سلام في أقرب فرصة ممكنة".

دعا "قلواك" كل الأطراف السودانية والقوى السياسية للمشاركة في الحوار ليطرح كل شخص رؤيته لحل الأزمة السودانية، مؤكدا أن الحرب حاليا بالخرطوم والجميع تكبد خسائر منها، واستمرار الحرب يعني دمار السودان، وهناك خسائر في الأرواح والممتلكات، ولابد من الوصول للاستقرار». 
 

السودان

مصر

الازمة في السودان

تشاد



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