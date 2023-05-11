اليوم السابع
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الخميس، 11 مايو 2023 01:36 م
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مسار العائلة المقدسة فى صالون أوبرا الإسكندرية الثقافى الإثنين القادم

الخميس، 11 مايو 2023 12:53 م
مسار العائلة المقدسة فى صالون أوبرا الإسكندرية الثقافى الإثنين القادم مسار العائلة المقدسة
الإسكندرية جاكلين منير

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تنظم  دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغركلا في السابعة من مساء الإثنين القادم، حفل صالون أوبرا الإسكندرية الثقافي عن مسار العائلة المقدسة ومستقبل السياحة الروحانية بحضور كل من   الدكتور عادل الجندي ‏المنسق الوطني مدير العلاقات الدولية والتخطيط الاستراتيجي بوزارة السياحة، والدكتورة  شهد البياع دكتوراة في العمارة بالفنون القبطية ومدير آثار وادي النطرون، وذلك تحت إشراف الفنان أمين الصيرفي مدير عام النشاط الفكرى والثقافي بدار الأوبرا المصرية ويدير الحوار  محمد خطاب.
 
مسار العائلة المقدسة يعد أحد أهم المشروعات القومية بمحافظة البحيرة على أرض وادي النطرون؛ إذ إنها من أهم المدن الجاذبة للسياحة، سواء كانت دينية لمسار رحلة العائلة المقدسة والأديرة، والتاريخية الموجودة بها، أو السياحة العلاجية بمنطقة نبع الحمراء الموجودة بالمدينة.
 
كما أن وادي النطرون يعد من أهم المحطات التى زارتها العائلة المقدسة فى مصر، إذ يضم ثلاثة أديرة أثرية هى دير العذراء البراموس، ودير الأنبا بيشوى، ودير العذراء السريان.
 
 
 

 


الاسكندرية

اوبرا الاسكندرية

مسار العائلة المقدسة

دار الاوبرا



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