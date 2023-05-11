مركز إعلام الأمم المتحدة بالقاهرة ينفى تكريم عدد من الفنانين

كتبت : هند المغربي

نفي مركز الأمم المتحدة للإعلام بالقاهرة تكريم عدد من الفنانين، مؤكدا أن الجهة التي تم الإعلان عنها كجهة تكريم تحت مسمي "منظمة الأمم المتحدة للفنون"، ليست ذات صلة بمنظمة الأمم المتحدة.

وذكر مركز الأمم المتحدة للإعلام في القاهرة، في بيان له اليوم، أنه نما إلى علمه من خلال تقارير إعلامية، إقامة فعالية يوم الأحد، 7 مايو الجاري، نظمتها جهة تُطلق على نفسها "منظمة الأمم المتحدة للفنون"، وجرى خلال الفعالية، بحسب التقارير، تكريم عدد من الفنانين والشخصيات العامة.

ودعا مركز الأمم المتحدة للإعلام في القاهرة، وسائل الإعلام إلى توخى الحذر من نشر الأخبار الخاصة بأنشطة الأمم المتحدة في مصر، وضرورة استقائها من مصادرها الرسمية، سواء من خلال مركز اعلام الأمم المتحدة في القاهرة، أو من خلال النشرات الصحفية الصادرة من مكاتب الأمم المتحدة أو عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر ان الفنانة سمية الخشاب، شاركت على حسابها مجموعه من الصور في احتفالية حصولها على الدكتوراه الفخرية من منظمة الأمم المتحدة للفنون ضمن احتفالية يوم الأحد الموافق 7 مايو، بالإضافة إلى تكريم بعض الفنانين.