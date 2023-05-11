مدير تعليم الجيزة يطمئن المعلمين الجدد: التعيين وفقا لمحل الإقامة أولوية

كتبت - مرام محمد

تفقد أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة ، اليوم الخميس، مركز تدريب المعلمين الجدد والمستهدفين من قبل الوزارة فى مسابقة 30 ألف معلم، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

والتقى مدير المديرية خلال زيارته لمركز التدريب، بالمسئولين عن التدريب وكذلك المعلمات المتدربات، مؤكدا أن الدولة تحرص على إعداد كوادر تعليمية بسمات وصفات جديدة، تتميز بمهارة فائقة بدنيا ونفسيا وصحيا واجتماعيا لتكون قادرة على أداء مهامها فى ظل التحديات الراهنة.

وقدم مدير المديرية بعض النصائح والتوجيهات للمتدربات، منبها على ضرورة التحلى بالثبات الانفعالى أثناء أداء العمل وأن يكن المعلم محبا لمهنته مؤديا لها بإخلاص، مشيرا إلى أنها رسالة سامية اتصف بها الأنبياء، ولا تكون فقط للتربح لأن المعلم هو حجر الزاوية فى المنظومة التعليمية ونواة مستقبل الوطن فى أبنائه، فهو صاحب الفضل فى بناء العقول.

وأكد ضرورة اهتمام المعلم بالمظهر العام كونه القدوة التى يقتدى بها أبناؤنا، موجها بحسن التصرف السريع فى حل المشكلات التى قد تواجههم من خلال الطلاب أو أولياء الأمور.

واستمع مدير المديرية إلى استفسارات المعلمات، وطمأن الجميع بأن الدولة تضع أولويات التعيين وفقا لمحل الإقامة ليكون المعلم قادرا على أداء مهمته دون أية ضغوط نفسية.