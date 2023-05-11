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محور عمرو بن العاص يختصر زمن الرحلة من المنيب إلى الهرم لـ10 دقائق

الخميس، 11 مايو 2023 12:49 م
محور عمرو بن العاص يختصر زمن الرحلة من المنيب إلى الهرم لـ10 دقائق محور عمرو بن العاص
كتبت – مرام محمد

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كشف مصدر مسؤول بمحافظة الجيزة، أنه بعد تشغيل محور عمرو بن العاص الجديد، والذي يعد أحد أضخم مشروعات المحاور المرورية الجاري تنفيذها بالمحافظة، سيقل زمن الوصول من منطقة المنيب لمنشأة البكاري ومناطق الطوابق وفيصل والهرم لـ10 دقائق.

وأوضح في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن القادم من دائري المنيب بدلا من أن يسلك طريق الهرم المريوطية سيسلك محور عمرو بن العاص الجديد بعد تشغيله، وذلك من المنطقة الرابطة مع الدائري بمنطقة العروبة، للوصول إلى شوارع الثلاثيني الجديد والقديم وعز الدين عمر ومحور أنور السادات "ترسا" والمحولات والمطبعة حتى سلم حي الهرم مع الطريق الدائري الشمالي، منوها بأن الرحلة من المنيب لمنشأة البكاري ومناطق الطوابق وفيصل تستغرق في الطبيعي 30 دقيقة وبعد تشغيل المحور الجديد ستقل لـ10 دقائق فقط.

جدير بالذكر، أن محور عمرو بن العاص يربط بين القوس الجنوبى للطريق الدائرى (بالقرب من تقاطعه مع محور المريوطية) والقوس الشمالى للطريق الدائري (بمنطقة منشأة البكارى)، ويتقاطع مع منتصف شارعى الهرم وفيصل، ويمر بشارع المطبعة، كما يتقاطع مع شوارع (العروبة - الثلاثينى - محمد أنور السادات "ترسا سابقاً")، وذلك بطول 4.3 كم وعرض 12 حارة مرورية ويشمل كوبرى علوى بعرض 21.5 متر (3 حارات مرورية بكل اتجاه).

ويعد المحور الجديد ثانى محور مرورى حر يربط بين شمال وجنوب الجيزة بعد محور الفريق كمال عامر الجديد؛ ويستهدف زيادة انسيابية الحركة المرورية وتقليل مسافة الرحلات بإقليم القاهرة الكبرى، وإعادة توزيع الحركة المرورية لتخفيف الضغط المرورى على شوارع الهرم وفيصل ومحور محمد أنور السادات، إلى جانب الاستفادة من المساحات المتوافرة أسفله بشكل حضارى لإنشاء نقاط خدمية وساحات انتظار وجراجات ورفع كفاءة الشوارع.


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