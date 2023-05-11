محافظ بورسعيد يلتقى الجهاز الفنى الجديد للمصرى ويشيد بالبداية فى كأس مصر

أشاد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد ، بالبداية الجيدة للجهاز الفنى الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادى المصرى والتى أسفرت عن التأهل لدور ال 16 ببطولة كأس مصر بعد تخطى فريق بترول أسيوط باللقاء الذى أقيم باستاد برج العرب .

وأكد محافظ بورسعيد، خلال لقائه بالمدير الفنى الجديد الدكتور ميمى عبد الرازق ومعاونيه أحمد الكاس وطارق السيد وأحمد جاب الله، بمقر معسكر الفريق ببورسعيد بحضور المهندس عمرو عثمان، نائب المحافظ، على أهمية مساندة مشجعى وأعضاء المصرى المخلصين لمجلس إدارة النادى واللاعبيين وجهازهم الفنى خلال المرحلة الاخيرة للموسم الكروى الحالى من أجل إحراز مركز جيد بجدول الدورى العام، والتأهل لمباراتى النهائى لبطولتى كأس الرابطة وكأس مصر لاسعاد مواطنى بورسعيد جميعا.

وجدد محافظ بورسعيد، إلتزام المحافظة بالدعم المالى والمعنوى للنادى المصرى لتحقيق آمال وأمنيات جماهيره ودفع الفريق الأول للمكانة اللائقة بتاريخة وجماهيريته الكبيرة بالمسابقات المحلية والقارية، مشيراً للثقة الكاملة فى الجهاز الفنى الجديد والذى يضم نخبة من أفضل مدربى مصر على الإطلاق.