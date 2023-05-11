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محافظ بورسعيد يقدم العزاء فى وفاة راعى كنيسة مارمينا

الخميس، 11 مايو 2023 08:08 م
محافظ بورسعيد يقدم العزاء فى وفاة راعى كنيسة مارمينا المحافظ يقدم العزاء
بورسعيد - محمد عزام

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قدم اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، العزاء في وفاة القس أندراوس دانيال راعي كنيسة مارمينا العجايبي بنطاق حي المناخ ببورسعيد، والذي وافته المنية أمس، وذلك خلال زيارته للكنيسة.
 
ودعا محافظ بورسعيد، للقس دانيال راعي كنيسة مارمينا العجايبي أن يتغمده الله بواسع رحمته وغفرانه، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، مشيدا بحسن أخلاقه وحبه الكبير للوطن، مؤكدا أنه كان مثالا لرجل الدين الأمين علي المجتمع وحبه للمشاركة المجتمعية وإبداء التعاون لدفع عجلة التنمية بالدولة.
 
وقدم محافظ بورسعيد، خالص العزاء والمواساة لذويه وإخواننا الأقباط بالكنيسة والمحافظة في فقيدهم.
 
المحافظ ف الكنيسة
المحافظ ف الكنيسة

المحافظ يقدم العزاء
المحافظ يقدم العزاء

المخافظ يقدم واجب العزاء
المخافظ يقدم واجب العزاء

محافظ بورسعيد يقدم واجب العزاء
محافظ بورسعيد يقدم واجب العزاء

 


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