محافظ الدقهلية يدشن انطلاق أعمال المكتبة المتنقلة

الدقهليه شريف الديب

دشن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، صباح اليوم الخميس بتدشين انطلاق اعمال المكتبة المتنقلة، المهداة من صندوق دعم مكتبات مصر العامة، برئاسة السفير رضا الطايفي، الي مكتبة مصر العامة بالمنصورة، لتجوب كافة قري المحافظة.

وأشار " المحافظ " الي أن المكتبة المتنقلة هدفها تقديم الخدمات والأنشطة الثقافية والفنية لقرى ومراكز المحافظة في مقدمتها قري حياة كريمة بشربين، وذلك في اطار استراتيجية التنمية المجتمعية للدولة المصرية.

وثمن " مختار " دور وزارة الثقافة علي دعمها المتواصل لاتاحة الخدمات الثقافية، والأنشطة المتنوعة لاهالينا في القري وفي المقدمة قري حياة كريمة بمركز شربين للوصول إلي الاطفال والشباب في العزب والكفور والنجوع لرفع درجة الوعي الثقافي لديهم وتنمية مهاراتهم الفكرية والمعلوماتية والتكنولوجية.

يذكر أنه تم استلام المكتبة المتنقلة لصالح مكتبة مصر العامة بالمنصوره، وذلك بمقر وزارة الثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة تحت رعاية وحضور الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة المصرية، و السفير رضا الطايفي مدير صندوق دعم مكتبات مصر العامة، والدكتور أحمد أمان منسق عام مكتبات مصر العامة، ومديري مكتبات مصر العامة بالمحافظات.

جاء ذلك في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حياة كريمة لتطوير الريف المصري ، وبناء الإنسان المصري وتنمية الوعي لدي المصريين من خلال تقديم الخدمات الثقافية والفنية والأنشطة المتنوعة للمواطنين بمختلف مدن وقرى مصر، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبالتنسيق والتعاون مع الدكتورة نفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.