محافظ أسوان: تركيب خدمات الاتصالات والإنترنت لـ13 قرية ضمن "حياة كريمة"

أسوان – عبد الله صلاح السبيع

أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أنه تم تركيب خطوط الفايبر لتقديم خدمات الاتصالات والإنترنت، بنسبة 100 % داخل 13 قرية من القرى المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأضاف محافظ أسوان، خلال لقاءه بالمهندس محمد نصر الدين ، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات، أنه تم مناقشة معدلات تنفيذ مشروعات البنية التحتية بالقرى المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لافتاً إلى أنه جارى العمل بنسبة 50 % داخل 87 قرية ، وهو الذى يتوازى مع تقوية شبكات الاتصالات في المناطق النائية وعلى الطرق السريعة ، فضلاً عن المواقع التي تشهد توسعات عمرانية جديدة.

وأوضح اللواء أشرف عطية، أنه في بشرى سارة للمنتفعين بالوحدات السكنية للإسكان المتميز بحى اللوتس بالعقاد سيتم تقديم عروض مجانية للمتعاقدين مع الشركة المصرية للاتصالات طبقاً للاتفاق الذى تم مع الرئيس التنفيذى للشركة منها خطوط محمول وباقات للإنترنت ، وأخرى لبث المحطات التلفزيونية الفضائية وغيرها من الخدمات الرقمية ، علاوة على تقديم تسهيلات في الدفع عند التعاقد منها التقسيط على مدار عام لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.

يأتى ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ المشروع القومى " مصر الرقمية - ورؤية مصر 2030 ".