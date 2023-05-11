اليوم السابع
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مالى.. مقتل ستة جنود بكمين مسلح قرب باماكو

الخميس، 11 مايو 2023 03:00 ص
مالى.. مقتل ستة جنود بكمين مسلح قرب باماكو جيش مالى - أرشيفية
وكالات

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ذكرت وسائل إعلام أن ستة جنود قتلوا وأصيب تسعة آخرون، بكمين مسلح وقعت فيه قوة للجيش قرب العاصمة باماكو غربي البلاد.

وأشارت الوكالة أنه حسب مصدر في الشرطة ومسؤول محلي، فإن الجنود تعرضوا الإثنين الماضي، لكمين في المنطقة القريبة من بلدة بادالا قرب كيتا على مسافة حوالى 130 كلم من العاصمة، بدون توضيح طبيعة الهجوم وهوية المهاجمين.

وأكد مسؤول محلي للوكالة الحصيلة متهما "إرهابيين" بشن الهجوم.

وأضاف مصدر الشرطة أن "الجنود ردوا موقعين عدة قتلى بين المهاجمين"، بدون إضافة مزيد من التفاصيل.


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