كوريا الجنوبية والكويت تناقشان توسيع التعاون في مجال الطاقة

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أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية أن مساعد وزير الخارجية الكورية الجنوبية "تشوي يونغ-سام" ومساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون آسيا السفير "سميح حيات"، عقدا اليوم الأربعاء في سول ، الدورة الرابعة لاجتماع التشاور السياسي ، حيث ناقشا سبل توسيع التعاون في مجال الطاقة والتبادلات الاقتصادية.



وأكد الجانبان في اجتماعهما - حسبما ذكرت وكالة النباء الكورية - أن العلاقات الثنائية شهدت تطورا في مختلف المجالات، مثل الطاقة والبناء والبنية التحتية، منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية في عام 1979، واتفقا على العمل على الارتقاء بالعلاقات الثنائية في المستقبل.



وأعرب "تشوي" عن تقديره لإمدادات الكويت المستقرة من النفط الخام وسط حالة عدم اليقين المتزايدة في أسواق الطاقة، مضيفا أنه يأمل أن يتوسع التعاون الثنائي في مجال الطاقة ليشمل مجال الطاقة المتجددة.



كما طلب اهتمام الكويت ودعمها للشركات الكورية الجنوبية العاملة في الكويت في مشاريع تنمية المدن الجديدة.



ومن جانبه، قال "سميح" إنه يأمل أن يعزز البلدان التعاون والتبادلات في مختلف المجالات، بما في ذلك الاقتصاد والثقافة والفنون. كما أعرب عن تطلعه إلى إبرام مبكر لاتفاقية التجارة الحرة بين كوريا الجنوبية ومجلس التعاون الخليجي.