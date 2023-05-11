وذكر راديو شبكة "تشانيل نيوز آشيا" اليوم الخميس، أن السلطات الصحية ستظل توصي بالعزل الذاتي لمدة خمسة أيام للمصابين، لكنه لن يكون إلزاميا، كما سيتم إلغاء إلزامية ارتداء أقنعة الوجه في جميع المرافق الطبية والصيدليات، والإبقاء عليها فقط في المستشفيات التي بها أجنحة المرضى.

من جانبه قال الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول - في اجتماع متلفز مع المسئولين الحكوميين والعاملين في المجال الطبي - "أنا سعيد لأن المواطنين سيتمكنون من استئناف حياتهم الطبيعية بعد ثلاث سنوات وأربعة أشهر"، مشيرا إلى أن الحكومة ستواصل تقديم الدعم المالي لفحص وعلاج مرضى كورونا.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت الأسبوع الماضي إنهاء حالة الطوارئ العالمية لفيروس كورونا، والتي كانت سارية منذ 30 يناير 2020، وسجلت كوريا الجنوبية، التي يبلغ عدد سكانها 52 مليون نسمة، حوالي 31.3 مليون إصابة و34600 حالة وفاة، وفقًا لبيانات الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.