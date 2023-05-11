كل ما تريد معرفته عن خطة تصنيع سيارات كهربائية مع الهند فى 8 معلومات

كتب عبد الحليم سالم

تبحث وزارة قطاع الأعمال العام مع إحدى الشركات الهندية امكانية تصنيع سيارات ومركبات كهربائية من خلال الشراكة بينها وبين شركة النصر للسيارات والتى سبق تأهيلها لتصنيع سيارة كهربائية ومركبات.



تعرف على التفاصيل فى 8 معلومات.. 1- بدأت مفاوضات مع شركة "أشوك ليلاند" إحدى شركات مجموعة "هندوجا" الهندية التى تعمل فى مجال صناعة المركبات الكهربائية بأنواعها المختلفة.

2- جار بحث أوجه التعاون وسبل الشراكة لتصنيع الأتوبيسات الكهربائية والسيارات ذات الأحجام الصغيرة لنقل الركاب والتي تعمل بالطاقة الكهربائية.

3- المشروع سيكون مرتبط بخطة تطوير وإعادة تأهيل شركة النصر .

4- يشمل التطوير ورشة النماذج والعينات الأولية، وماكينات التصنيع والتجهيزات الخاصة بخطوط الإنتاج وأقسام شد الشاسيهات والهياكل الخارجية للمركبات وعنابر الاختبارات النهائية.

5- لدي الشركة منتجاتها من الاتوبيسات والميكروباصات التي تعمل بالغاز الطبيعي، وكذلك الأصول المملوكة والتي تساعد على الشراكة المستهدفة لصناعة المركبات الكهربائية وخاصة الميكروباص / سيتي باص والميني / ميدي باص.

6- تهدف الحكومة الوصول إلى شراكة تستهدف نقل وتوطين تكنولوجيا صناعة المركبات الكهربائية، للسوق المحلية .

7- تهدف الشراكة لاستيعاب أعداد كبيرة من المنتج، بالإضافة إلى ماتتمتع به من علاقات متميزة واتفاقيات تجارية مع محيطها الإقليمي تساعد على تصدير المركبات بأسعار تنافسية وهو ما يتوافق وسياسة الشركاء الهنود والتوجه المشترك لإقامة مركز صناعي متكامل لإنتاج المركبات الكهربائية في مصر كبوابة للتصدير لأفريقيا.

8- مجموعة هندوجا تعد ثالث أكبر مصنع للمركبات الكهربائية فى العالم، وتتواجد فى 50 دولة من خلال 10 مصانع، ويبلغ حجم استثماراتها 50 مليار دولار، وأن الشركة مهتمة بالتعاون والعمل مع شركة النصر فى مجال تصنيع المركبات التجارية الكهربائية، وأن هناك إمكانية لتوفير التمويل اللازم من البنوك الهندية فى مجال الاستثمار خارج الهند.