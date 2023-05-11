اليوم السابع
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قطع المياه عن مناطق بكرداسة وأكتوبر والإسكندرية الصحراوى غدا.. إنفوجراف

الخميس، 11 مايو 2023 01:16 م
قطع المياه عن مناطق بكرداسة وأكتوبر والإسكندرية الصحراوى غدا.. إنفوجراف قطع المياه عن مناطق بكرداسة وأكتوبر واسكندرية الصحراوى غدا
كتبت – مرام محمد

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كشفت محافظة الجيزة عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة بقطع المياه لمدة 8 ساعات عن بعض المناطق بكرداسة وأكتوبر وإسكندرية الصحراوى، من الساعة 10 مساء يوم غد الجمعة الموافق 12 / 5 / 2023 وحتى الساعة 6 صباح يوم السبت الموافق 13 / 5 / 2023.

وأرجعت المحافظة سبب القطع إلى الأعمال الخاصة بتحويلات خطوط المياه المتعارضة مع مشروع المونوريل، مشيرة إلى أنه فى إطار قيام الهيئة القومية للأنفاق بأعمال مشروع المونوريل ضمن المشروعات القومية وتعارض خط المياه قطر 400 مم المار داخل منطقة الأمن المركزى مع القواعد الإنشائية للمونوريل، الأمر الذى يتطلب تغيير مسار الخط، بالإضافة إلى مد مواسير خط مياه الشرب بقطر 200 مم لمباني حكومية بطريق مصر إسكندرية الصحراوى، الأمر الذى يتطلب قفل المياه على خط المياه قطر 800 مم بطريق مصر اسكندرية الصحراوى الكيلو 5.10، لإنهاء أعمال الربط لخط المياه قطر 200 مم المشار إليه.

وأشارت محافظة الجيزة إلى أن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه هي (أبو رواش - بنى مجدول - كرداسة - الكيلو 26 طريق مصر إسكندرية الصحراوى حتى الكيلو 28 الكيماويات الوسيطة - معسكر الأمن المركزى بالكامل - مديرية أمن الجيزة - كومبوندات ( إنارج - نيوجيزة - ماونت فيو - جوسيس - ويست هيلز - المستقبل – السولية).

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قطع المياه

انقطاع المياه

قطع المياه في الجيزة

المونوريل

طريق مصر اسكندرية الصحراوي



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