علاقة صداقة وراء هروب سيدة من منزل زوجها بالشرقية

كتب محمود عبد الراضي

نشر على أحد الحسابات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" استغاثة لأحد المواطنين بشأن تغيب (شقيقة زوجته - مُقيمة بدائرة مركز شرطة الزقازيق بالشرقية).

بالفحص تبين أنه بتاريخ 6 الجارى تبلغ للأجهزة الأمنية من كلٍ من ("زوج المتغيبة " – مقيم بالزقازيق ، ووالد المتغيبة - مقيم بههيا بالشرقية) بتغيب المذكورة لخلافات زوجية ولم يتهما أو يشتبها فى غيابها جنائياً.

باستكمال الفحص تبين إرتباط المتغيبة بعلاقة صداقة بـ(أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز ميت غمر بالدقهلية)، وأنها تركت منزلها بمحض إرادتها وتواجدها حالياً برفقة الأخير.

بتاريخ 8 الجارى تم ضبطها وبسؤالها قررت بتركها منزلها بمحض إرادتها ، وأضافت بتعرفها على المذكور من خلال موقع " فيس بوك " ، وبسؤاله أيد ذلك ، وبسؤال والد المذكورة لم يتهمه بشئ، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.