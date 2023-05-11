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علاقة صداقة وراء هروب سيدة من منزل زوجها بالشرقية

الخميس، 11 مايو 2023 11:20 م
علاقة صداقة وراء هروب سيدة من منزل زوجها بالشرقية متهم
كتب محمود عبد الراضي

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نشر على أحد الحسابات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" استغاثة لأحد المواطنين بشأن تغيب (شقيقة زوجته - مُقيمة بدائرة مركز شرطة الزقازيق بالشرقية).
 
بالفحص تبين أنه بتاريخ 6 الجارى تبلغ للأجهزة الأمنية من كلٍ من ("زوج المتغيبة " – مقيم بالزقازيق ، ووالد المتغيبة - مقيم بههيا بالشرقية) بتغيب المذكورة لخلافات زوجية ولم يتهما أو يشتبها فى غيابها جنائياً. 
 
باستكمال الفحص تبين إرتباط المتغيبة بعلاقة صداقة بـ(أحد الأشخاص  - مقيم بدائرة مركز ميت غمر بالدقهلية)، وأنها تركت منزلها بمحض إرادتها وتواجدها حالياً برفقة الأخير. 
 
بتاريخ 8 الجارى تم ضبطها وبسؤالها قررت بتركها منزلها بمحض إرادتها ، وأضافت بتعرفها على المذكور من خلال موقع " فيس بوك " ، وبسؤاله أيد ذلك ، وبسؤال والد المذكورة لم يتهمه بشئ، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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