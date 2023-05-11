عاطلان يعترفان بتوصيل الحشيش دليفرى لعملائهما فى القاهرة والجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف تاجر مواد مخدرة تم القبض عليه بمنطقة الهرم وبحوزته 15 كيلو من مخدر الحشيش ، بأنه كان يستعد لترويجها بين عدد من عملائه بمحافظتي القاهرة والجيزة، بالاشتراك مع عاطل مقيم بالقاهرة.

أضاف المتهم أنه اعتاد ترويج المواد المخدرة، والتنقل بين عملائه مستخدما سيارة ملك شريكه، لتوصيل المخدرات لهم، مشيرا إلى أنه يتقاسم حصيلة البيع مع المتهم الثاني.

وأرشد المتهم عن مصدر الحصول على المواد المخدرة من عاطل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وبمواجهة شريك المتهم عقب ضبطه، اعترف بالاتجار بالمواد المخدرة واستخدام سيارته في عملية نقل وتوصيل المخدرات لعملائهما، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههما، وأمرت النيابة بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق.

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط (عاطل – مقيم بمحافظة الجيزة) حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة الأهرام، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 15,500 كيلو جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول).

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى والسيارة لتسهيل تنقلاته والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، بالاشتراك مع (مالك السيارة، مقيم بمحافظة القاهرة) "أمكن ضبطه" وبمواجهته أيد ما سبق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وأمرت النيابة بحبسِهما 4 أيام على ذمة التحقيق.