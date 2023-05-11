اليوم السابع
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ضبط 20 طن دقيق بمخزن قبل بيعها بالسوق السوداء فى كفر الشيخ

الخميس، 11 مايو 2023 10:54 م
ضبط 20 طن دقيق بمخزن قبل بيعها بالسوق السوداء فى كفر الشيخ التحفظ على الدقيق المضبوط
كفر الشيخ - محمد سليمان

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تمكنت حملة مشتركة من مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك، ومديرية تموين كفر الشيخ، ومجلس مدينة دسوق،  بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، من ضبط 20 طن دقيق مدعم بمخزن بقرية جماجمون التابعة للوحدة المحلية لقرية محلة أبوعلي بمركز دسوق، وجرى التحفظ على المضبوطيات، وجاري إتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف.

وتبين أن الكمية المضبوطة 10 طن دقيق مدعم، و10 طن دقيق أبيض، و2 طن و500 كيلو نخالة، بمخزن يقوم بإعادة التدوير، وتعبئة شكاير الدقيق.

جاء ذلك بإشراف اللواء علاء يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق، بمشاركة رئيس مباحث التموين، رجب نايل رئيس جهاز حماية المستهلك، ووليد فلفل، نائب رئيس المدينة، ومحمد بديوي، رئيس الوحدة المحلية لقرية محلة أبوعلي، ومحمد جابر عطيه، رئيس قسم حماية المستهلك، وسعد أبوإسماعيل، عضو جهاز حماية المستهلك بكفر الشيخ، وأحمد فوزي سيف، عضو جهاز حماية المستهلك، ومحمود سعيد مباحث تموين دسوق، ومحمد عبد القوي مباحث تموين دسوق، وتم التحفظ ونقلهم إلى مطحن دسوق وجاري إتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف، "ع.م.إ".

 


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