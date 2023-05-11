ضبط المتهم بقتل طفل زوجته فى المنيرة الغربية بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على المتهم بقتل طفل زوجته في منطقة المنيرة الغربية، حيث اعتدى عليه بالضرب حتى فارق الحياة نتيجة خلافات أسرية، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد نقل طفل يبلغ من العمر 5 سنوات إلى المستشفى في المنيرة الغربية مصابا بجروح وكدمات فارق إثرها الحياة.

بإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن زوج والدة الطفل وراء الاعتداء عليه بالضرب حتى فارق الحياة بحجة تأديبه، وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.