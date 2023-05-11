اليوم السابع
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صوامع وشون كفر الشيخ تتسلم 102 طن قمح من المزارعين

الخميس، 11 مايو 2023 11:10 ص
صوامع وشون كفر الشيخ تتسلم 102 طن قمح من المزارعين اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ
كفر الشيخ- محمد سليمان

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 أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن 22 موقعا ما بين صوامع وشون استلمت حتى صباح اليوم الخميس، 102621 طن و 984 كجم طن قمح،  وهذه المواقعتابعة للجهات المسوقة التابعة لكل من الشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعى المصرى وقطاع مطاحن كفر الشيخ.

وأضاف نور الدين، أن هناك متابعة مستمرة على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية، حيث تم تشكيل غرفة عمليات مركزية  برئاسة المحاسب عماد عبد الغني حبيب، وكيل وزارة التموين، لمتابعة تلك المواقع خلال موسم التوريد والمرور عليها، وحل أى مشكلات قد تواجه بعضها  وفقا لتوجيهات  المحافظ، مشدداً على انتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة.

 


 

 


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22 صومعة بكفر الشيخ لتوريد القمح



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