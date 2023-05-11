وأشارت الصحيفة الروسية إلى أن الناقلة "Coral Energice"، التابعة لشركة "جاسوم" الفنلندية، دخلت آخر مرة إلى ميناء "فيسوتسك" الروسي في 24 أبريل الماضي وغادرته فارغة.

وأوضحت كوميرسانت أن شركة "جاسوم" توقفت عن نقل شحناتها من الغاز الطبيعي المسال من مشروع "كريوغاز - فيسوتسك"، لافتة إلى أن ناقلات الشركة الفنلندية كانت تنقل عدة شحنات من الغاز من المشروع في الشهر.

يُذكر أن مشروع "كريوغاز - فيسوتسك" قادر على إنتاج 660 ألف طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا، حيث تمتلك شركة "نوفاتيك" الروسية 51% في المشروع، بينما الــ 49% المتبقية يملكها "غازبروم بنك".