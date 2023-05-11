شمال سيناء تستعد للملتقى الثقافى لشباب المحافظات الحدودية بمشاركة 90 شابًا

شمال سيناء ـ محمد حسين

تستضيف محافظة شمال سيناء الأحد المقبل، فعاليات الملتقى الثقافى الحادى عشر من البرنامج الرئاسى "أهل مصر" لشباب المحافظات الحدودية، بمدينة العريش، بمشاركة 90 شابًا وفتاة من كل المحافظات الحدودية "شمال سيناء، جنوب سيناء، الشلاتين وحلايب بمحافظة البحر الأحمر، أسوان، الوادى الجديد، مطروح" وشباب محافظة القاهرة، وتستمر الفعاليات حتى 20 مايو الحالى.

قال أشرف المشرحانى مدير عام ثقافة شمال سيناء ، إن ثقافة شمال سيناء تستعد لهذا الملتقى الذى تنظمه هيئة قصور الثقافة تنفيذا لتوجيهات الدكتورة نيفين الكيلانى وزير الثقافة بتكثيف الفعاليات الثقافية والفنية بسيناء.

وأعلنت هيئة قصور الثقافة أن الملتقى يهدف إلى اكتشاف مواهب الشباب المشارك ودعمها وترسيخ قيم الانتماء والمواطنة، إضافة إلى إتاحة الفرص للشباب لتبادل الأفكار والآراء والتعرف بعادات وتقاليد أقرانهم فى المحافظات المختلفة، كما يهدف إلى التعرف على بعض المعالم السياحية والثقافية لأرض الفيروز، وتنمية مهارات الشباب وتعليمهم فنيات بعض الحرف الفنية، فى إطار استراتيجية وزارة الثقافة للتمكين الاقتصادى والعدالة الثقافية.

ويقام الملتقى بقصر ثقافة العريش، ويتضمن مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية، حيث تقام ورش فنية فى عدة مجالات منها ورشة المسرح، ورشة الديكوباج، ورشة الطرق على النحاس، ورشة الخيامية، ورشة أشغال الجلود، ورشة الحلى، كما تتضمن الفعاليات عددا من الزيارات إلى بعض معالم المدينة ومنها "محمية الزرانيق، مصنع زيت الزيتون"، بالإضافة إلى مشاهدة عرض سينمائى لسينما الشعب بالقصر.

والملتقى تنظمه الإدارة العامة للثقافة الشباب والعمال برئاسة أحمد يسرى، التابعة للإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، ويقام بالتعاون مع فرع ثقافة شمال سيناء برئاسة أشرف المشرحانى، بإقليم القناة وسيناء الثقافى.

وسبق للهيئة أن نظمت عشرة ملتقيات سابقة لشباب المحافظات الحدودية، بكل من: الأسمرات، أسوان، مطروح، الغردقة، بورسعيد، الوادى الجديد، دمياط الجديدة، توشكى، سيوة، الأقصر.

و"أهل مصر" برنامج رئاسى يستهدف تحقيق العدالة الثقافية وتدعيم قيم الانتماء للوطن فى نفوس أبنائه، وتعزيز القيم الإيجابية بالمجتمع، وتبادل الخبرات، ويستهدف فئات الطفل، والشباب، والمرأة، عبر برامج ثقافية وفنية تعمل على إلقاء الضوء على التنوع والثراء الثقافى بالمحافظات الحدودية.