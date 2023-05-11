اليوم السابع
Ads
الخميس، 11 مايو 2023 02:32 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

شاهد لحظة الانفجار الهائل فى إيطاليا واشتعال النيران فى عدة سيارات

الخميس، 11 مايو 2023 01:47 م
شاهد لحظة الانفجار الهائل فى إيطاليا واشتعال النيران فى عدة سيارات الشرطة الإيطالية
كتبت: هناء أبو العز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء


انفجار

اشتعال النيران

اكسجين

إيطاليا

ميلانو

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة