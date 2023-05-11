شاهد لحظة الانفجار الهائل فى إيطاليا واشتعال النيران فى عدة سيارات

أعلنت صحيفة فرى برس ، خبر انفجار هائل في ميلانو شمال إيطاليا ،أدى إلى اندلاع نيران شديدة.

ووقع الانفجار في وسط المدينة ، بحسب سكاي تي جي 24. وفقًا لبيانات أولية ، انفجرت شاحنة متوقفة ، ولم ترد انباء عن وقوع إصابات حتى الآن و جارى التحقيق.

وتنتشر الآن العديد من مقاطع الفيديو والصور الخاصة بآثار الانفجار على وسائل التواصل الاجتماعي.

ووفق صحيفة لا روبوبليكا الإيطالية فإن شاحنة كانت تحمل صهاريج أكسجين انفجرت وأدت لانفجار ٥ سيارات وعدد من الدراجات النارية.

النيران طالت صيدلية وبعض الشقق في الموقع، وجرى إخلاء مدرسة ومستشفى صغير من النزلاء، ورجال الأطفال في الموقع لمحاولة السيطرة على الحرائق، بحسب المصدر ذاته.