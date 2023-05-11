شاب ينهى حياة خاله المسن وزوجته بسبب 4000 جنيه فى العمرانية.. التفاصيل

كتب – أحمد عبد الهادى

كثفت الأجهزة الأمنية بالجيزة، تحرياتها لكشف غموض مقتل مسن عمره 63 عاما، وزوجته 51 عاما، بعد حريق شقتهم السكنية بمنطقة العمرانية ، الذى عثر عليهم بداخلها جثث هامدة.

بعد انتقال النيابة لموقع الحادث تبين ان سبب الوفاء لم يكن الحريق الذى نشب في العقار، وتبين انه شخصا ما وراء انهاء حياة الزوجين وبعدها اشعل النيران في الشقة للتسر على جريمته واخفاء سبب الوفاء الحقيقى، الامر الذى نحجت فيه الأجهزة الأمنية لكشف غموت الحادث ومعرفة الجانى.

وتبين أن شاب وصفته ابن شقيقة الزوج وراء ارتكاب الجريمة بدافع السرقة، وألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

كانت تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد نشوب حريق بشقة سكنية بمنطقة العمرانية، انتقل رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتم محاصرة الحريق وإخماده، وأسفر عن مصرع زوجين.

بمناظرة الجثتين تبين وجود طعنات بهما، وبتكثيف التحريات تبين أن ابن شقيقة الزوج وراء ارتكاب الجريمة، حيث حاول الحصول على مبلغ مالي من المجني عليه، ونتيجة لرفضه الاستجابة له، طعنه بسكين، ثم أنهى حياة زوجته، واستولى على مبلغ 4 آلاف جنيه، وأشعل النار بالشقة وفر هاربا.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.