سعر السمك فى سوق الجملة اليوم الخميس يسجل استقرار ملحوظ

كتب - إسلام سعيد

ننشر آخر تحديث فى أسعار السمك اليوم الخميس حيث سجل سعر البلطى مقاس رقم 1، ما بين 73جنيها و75 جنيها بسوق الجملة والبلطى مقاس 2 سعر ما بين 70 و73 جنيها، والبلطى الأسوانى ما بين 20 و50 جنيها، والفيليه البلطى ما بين 40 و200 جنيه، وقشر البياض ما بين 80 و 120جنيها، بحسب شعبة الأسماك.

وبلغ سعر البياض الأملس مقاس 1 من 60 إلى 100 جنيه، وقراميط 10 إلى 20 جنيها، والثعابين 50 إلى 250 جنيها، والمكرونة السويسى من 70 إلى 110 جنيهات، والبرانيس الإسكندرانى 62 إلى 102 جنيه.

وسجلت أسعار الأسماك المكرونة الخليجى 32 إلى 52 جنيها، والمكرونة المجمدة 30 إلى 40 جنيها، وسمك موسى 155 إلى 265 جنيها، السبيط 110 إلى 230 جنيها، أما الجمبرى الجامبو 350 إلى 450 جمبرى مقاس 1 فتراوحت أسعاره ما بين 260 و340 ج