زى النهارده.. الجنايات تقضى بالسجن لمتهمين بقضية "أحداث حلوان"

كتب إيهاب المهندس

زى النهارده من 7 سنوات، يوم 11 مايو 2016، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار سعيد الصياد، تقضى بالحبس سنة مع الشغل للمتهم محمد عماد، وتقضى بالسجن المشدد 5 سنوات للمتهم عمرو عيد، لاتهامهم بقضية "أحداث عنف حلوان".

وكان تشكيل الدائرة وقت صدور القرار برئاسة المستشار سعيد الصياد، وعضوية المستشارين خالد عوض وأيمن البابلى، وأمانة سر محمد جبر.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين عدة تهم منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، وتعطيل المصالح العامة والخاصة، وتعريض حياة المواطنين للخطر.