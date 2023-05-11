رحيل المناضل السيناوى فايز العقيلى عن عمر يناهز الـ 68 عاما

شمال سيناء ـ محمد حسين

غيب الموت اليوم المناضل السيناوى "فايز عبدالعزيز محمد داود"، ابن قبيلة "العقايلة" بشمال سيناء، عن عمر يناهز الـ68 عاما .

وأعلنت أسرة المناضل وفاته فى محافظة شمال سيناء، وتشييع جثمانه لمقابر الأسرة بقرية الشوحط بنطاق مركز رمانة غرب محافظة شمال سيناء، وأنه يقام سرادق عزاء فى مقر إقامته بقرية الشوحط.

ونعت جمعية مجاهدى سيناء البطل "فايز العقيلي"، الذى رحل بعد رحلة حياة عامرة بالنضال لصالح الوطن خلال فترة الاحتلال الإسرائيلى لسيناء.

وقال الشيخ عبدالله جهامة، رئيس جمعية مجاهدى سيناء، إن البطل الراحل فايز العقيلى من أبطال أبناء قبائل سيناء، الذين أدوا دورًا وطنيًا خلال فترة احتلال إسرائيل لسيناء، مضيفا أنه تم منحه نوط الامتياز من الدرجة الأولى من رئيس الجمهورية تقديرا لجهوده الوطنية ودوره فى مساعدة القوات المسلحة.

وأشار الشيخ عبدالله جهامة رئيس جمعية مجاهدى سيناء، إلى أن البطل عضو جمعية مجاهدى سيناء، وكان دوره ضمن أدوار ومهام أداها رجال سيناء المدنيين فى مناطق سيناء أثناء فترة احتلالها تحت إشراف وتوجيهات القيادة فى تلك الفترة، لافتا إلى أن لهذا الرجل بصمة نضالية، وقصص بطولية سيكشف عنها التاريخ، وهو دور مهم إضافة لدوره كرمز مجتمعي بارز.