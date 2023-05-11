رائد فضاء الروسى: مستعدون للتعاون مع العلماء المصريين فى مجال الفضاء.. صور

الإسكندرية -أحمد الزغبي

نظم المركز الروسي للعلوم والثقافة بالإسكندرية "البيت الروسي"، اليوم، ندوة لرائد الفضاء الروسي العالمي سرجي كود سفيرشكوف، بحضور القنصل "بافيل كيديسوك" مدير المركز، ومدير الوكالة الروسية للأنباء، ووفد روسي، وعدد من الصحفيين الروس والمصريين، ضمن الإجراءات التحضيرية للقمة الروسية الإفريقية التي سوف تعقد في روسيا يوليو القادم في مدينة سانت بطرسبرغ.

قال الدكتور محمود عزت نائب رئيس فريق عمل مركز الدراسات الاستراتيجية بمكتبة الإسكندرية، الذي أدار اللقاء، أن الندوة تتضمن التجربة الروسية في عالم الفضاء، والحديث عن مستقبل في علوم الفضاء في مصر، ضمن الفعاليات العديدة التي ينظمها المركز الروسي للعلوم والثقافة، في القاهرة والإسكندرية، بالتزامن مع الاحتفاء بمرور 80عام عن العلاقات الدبلوماسية المصرية الروسية.

وأضاف سرجي كود سفيرشكوف، رائد الفضاء الروسي العالمي، أنه سعيد بتواجده لأول مرة في مصر، موضحًا أن الندوة هدفها الرد على الأسئلة المختلفة التي تطرح عن الفضاء ورحلات الفضاء، بالإضافة لعرض فيلم تسجيلي مختصر عن الفضاء، موضحا أن أول رائد فضاء في العالم هو الروسي يوري غاغارين، والذي قاد أول رحلة فضاء في عام 1961.

وأشار سرجي كود سفيرشكوف، أنه شاهد صورًا لـ"يوري غاغارين" رائد الفضاء مع الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وأيضا بجوار أهرامات الجيزة

وأوضح رائد الفضاء الروسى، أن عدد من رواد الفضاء اللذين صعدوا للفضاء حتى الآن 600 شخص تقريبا من جميع دول العالم، لافتًا إلى أن أول رحلة كانت اكتشاف الفضاء، والآن يستطيع الإنسان أن يعيش في الفضاء.

وأضاف أن التعاون بين مصر وروسيا في مجال الفضاء مستعدون لذلك لعرض وشرح التكنولوجيا الحديثة في مجال ريادة الفضاء، كما يمكن تأسيس سفن فضائية مشتركة بين روسيا ومصر، وتقديم معلومات مفيدة وحيوية لرواد الفضاء المصريين، وذلك بعد الاتفاق والحوار بين الدولتين للتعاون في هذا المجال، لإعداد رواد فضاء مصريين، مؤكدًا على أن روسيا مستعدة لتقديم المساعدة.

وأعربت "جالي جيرمانوفا"، رئيس الوفد ومشروع القمة الروسية الإفريقية، عن سعادتها لتواجدها ولأول مرة لهم في مصر، ضمن مشروع روسيا وإفريقيا، بتواجد صحفيين من وكالة الأنباء الروسية، وصحفيين مصريين، لافتة أن الوفد زار 4 دول في إفريقيا، والتواجد اليوم للتعرف على الصحفيين المصريين وآرائهم، لمدى الترابط والعلاقات الطيبة بين روسيا ومصر.

وعبر "اندريا شيتوف" رئيس وكالة "تاس" الروسية، عن سعادته بتواجده بالأراضي المصرية، ورؤيته للبيت الروسي بالإسكندرية، واصفه بأنه بناء قيم ورائع التصميم، موضحا أن هدف المشروع هو تنظيم مسابقة للصحفيين، تحت عنوان "التعاون بين روسيا وإفريقيا" وسيتم إعلان الفائز بالمسابقة في احتفال رسمي بمدينة سانت بطرسبرغ يوليو القادم.

وأشار إلى أن المشروع عبارة عن مقالات تكتب عن التعاون بين روسيا وإفريقيا في أي موضوعات وبأختيار اللغة المناسبة لكاتب المقال بين اللغة الروسية أو العربية أو الإنجليزية، وسيتم اختيار فائز واحد في المسابقة، والفائز سيتلقى دعوة للاحتفال الرسمي في مدينة سانت بطرسبرغ يوليو 2023، لافتًا إلى أنهم زاروا عدة دول بإفريقيا منها إثيوبيا وتنزانيا، والآن في مصر وسيتم تحديد المعايير الخاصة بالمسابقة.