وأضاف رئيس مجلس نواب الشعب التونسى، أن كتلة "الوطنية المستقلة" تضم 21 نائبا، ويترأسها النائب عماد أولا جبريل، ثمّ كتلة "الأمانة والعمل" بـ 20 نائبا ويترأسها النائب فخري عبدالخالق، ثم "كتلة الأحرار" بـ 19 نائبا، ويترأسها النائب صابر المصمودي وكتلة ينتصر الشعب" بـ 15 نائبا، ورئيسها النائب علي زغدود.



كما تشكلت كتلة تحت اسم "الخط الوطني السيادي" بـ 15 نائبا، ويترأسها النائب يوسف طرشون ، ويبقى 39 نائبا غير منتمين إلى أيّة كتلة.