رئيس جامعة بنها يستقبل وفدا من الهيئات اليابانية العاملة فى مصر

القليوبية إبراهيم سالم

استقبل الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها ، وفد من الهيئات اليابانية العاملة بمصر (السفارة اليابانية – هيئة تطوير العلوم الياباني هيئة التعاون الدولى "جايكا" –مكتب جامعة كيوشو بمصر)، وذلك على هامش الندوة التى نظمتها الجامعة من أجل التعريف بفرص التقديم للسفر لليابان فى مجالات (التبادل الطلابي ومنح لطلاب مرحلة البكالوريوس – منح لدراسة الماجستير والدكتوراه – مهمات علمية – مشاريع بحثية)، وذلك فى إطار حرص جامعة بنها على تنفيذ رؤيتها في دعم استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030، ودعم التعاون الدولي وتعزيز الابتكار وربط البحث العلمي بالصناعة، ورفع مؤشر البحث العلمي للجامعة في التصنيفات الدولية.

وضم الوفد الياباني كلا من مايومي تيرانو، خبيرة هيئة التعاون الدولي اليابانية، كما ضم وعضو اللجنة التنفيذية للشراكة التعليمية بين مصر واليابان (EJEP)، كممثلة لوزارة التعليم العالي الياباني في مصر، وتاولو فوكامي مدير مكتب أبحاث الجمعية اليابانية لتعزيز العلوم (JSPS) بالقاهرة.

جاء ذلك بحضور الدكتور ناصر الجيزاوى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور السيد فودة نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أيمن سمير منسق العلاقات اليابانية بجامعة بنها، والدكتور عمرو الدخاخني مدير المستشفيات الجامعية، والدكتور تامر نصر مدير مكتب جامعة كيوشو بالقاهرة، والدكتور إبراهيم طنطاوي، أستاذ الكيمياء الطبية، ورئيس قسم الكيمياء بكلية العلوم جامعة المنوفية، ورئيس رابطة خريجي الجمعية اليابانية لتعزيز العلوم في مصر الجامعية، ورانيا معتز أمين الجامعة المساعد لخدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وخلال اللقاء ناقش رئيس جامعة بنها، سبل تعزيز التعاون مع الوفد الياباني وخاصة في مجال إنشاء المستشفى الجامعي الجديد ببنها، وتوفير منح دراسية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس بجامعة بنها، وعرض المنح التي تقدمها الحكومة اليابانية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس بجامعة بنها للدراسة باليابان مما يسهم فى فتح آفاق جديدة لطلابنا للحصول على مختلف المعلومات، الخبرات والثقافات، مؤكدا على أهمية هذه الندوات لدعم تنافسية المتقدمين للمنح الدولية من المجتمع الأكاديمي، وتطوير القدرات العلمية والعملية لأعضاء هيئة التدريس والباحثين بدرجتي الماجستير والدكتوراة والطلاب الذي ينعكس بدوره على تعزيز قدرة الجامعة التنافسية بين مثيلتها من الجامعات.