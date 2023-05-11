رئيس جامعة المنيا: نمتلك وحدة متميزة للتعلم الإلكتروني وإنتاج المقررات

قال الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا ، إن الجامعة تمتلك وحدة متميزة للتعلم الإلكتروني وإنتاج المقررات الإلكترونية تعمل بالشراكة مع العديد من الجامعات المصرية، وتستخدم أحدث الطرق في مجالات التعلم، وتوفر بيئة رقمية تدعم العملية التعليمية، وتحولها من طور التلقين التقليدي، إلى الإبداع والتفاعل وتنمية المهارات، والتي يعتبر التعلم الإلكتروني فيها من أهم هذه الأنماط المتطورة لأنظمة التعلم بنظام التعلم المدمج.

جاء ذلك خلال زيارة فريق عمل مركز الخدمات المعرفية والإلكترونية بالمجلس الأعلى للجامعات، لمراجعة المقررات الإلكترونية والتحقق من جودة تطبيقات التعليم الإلكتروني الخاصة ببرنامج البكالوريوس المهني في إدارة المنشآت السياحية والفندقية بكلية السياحة والفنادق، تمهيداً لإصدار القرار الوزاري ببدء العمل بالبرنامج اعتبارا من العام الجامعي القادم.

وأشاد فريق مركز التعلم الإلكتروني بالإمكانيات والمقومات المادية والبشرية وكفاءة البنية التحتية للبرنامج، وتأهيل معامل الحاسب الآلي وقاعات التدريس والتدريب وذلك في إطار استعدادات مركز التعلم المدمج بالجامعة لافتتاحه قريباً.