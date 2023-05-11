رئيس القابضة للمياه يكرم الأم المثالية بشركة مياه المنوفية

المنوفية - محمود شاكر

كرم المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، الأمهات المثاليات بالشركة القابضة والشركات التابعة لعام 2023 عن دورهم في تأدية رسالتهم على الصعيد المهني والأسري على حد سواء.

وقال إن جميع الأمهات يستحقن التكريم، لما يبذلوه من دور بارز في بناء المجتمع، وتربية الأبناء لإعداد جيل صالح يقود مسيرة الوطن في التنمية.

وأكد الدكتور المهندس محمد نجيب صالح، رئيس شركة مياه الشرب و الصرف الصحى بالمنوفية علي أهمية دور المرأة في كافة المجالات وقدرتها على المنافسة وإثبات كفاءتها مشيرا أن التكريم ياتى في ظل اهتمام القيادة السياسية بدور المرأة المصرية وتكريمها في مختلف المناسبات ما يعكس أنها شريك أساسى في تقدم الوطن.

جدير بالذكر أنه تم تكريم حسنة صميدة بسيوني من شركة مياه المنوفية من بين 13 مكرمة بالشركة القابضة وشركاتها التابعة.