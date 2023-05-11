وقال "رشيد" - في كلمته اليوم /الخميس/، خلال مشاركته في مراسم افتتاح متحف بارزاني الوطني المخصص لتخليد ذكرى الراحل الملا مصطفى بارزاني، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع)- "لقد واجهنا تحديات كبيرة في بلدنا والمنطقة عموما وشهدت منطقتنا والعراق حروبا عدة تسببت بعدم الاستقرار السياسي وتدهور في العلاقات، لكننا حاليا نعيش بيئة سليمة وقد وصلنا إلى هذە المرحلة الجديدة من التفاهمات بين الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان، حيث نسعى للاستفادة من هذه المرحلة من أجل تحقيق المزيد من التقارب والحوار السلمي والأخوي لإعادة بناء بلدنا".



وأضاف "آن الأوان لجميع المكونات العراقیة أن تضع صراعاتها السياسية جانبا وتخلق بيئة سياسية واقتصادية سليمة ومستقرة لأجيال اليوم وأجيال المستقبل من خلال تكريس ثروات البلد لتطوير المشاريع الاستثمارية والاستراتيجية في جميع مجالات الحياة، وتأهيل البنى التحتية وتحقيق تطلعات أبناء شعبنا بمكوناته كافة".



وتابع "ليس لدينا شك في أن هناك نية حسنة من قبل الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان لتعزيز الحوار الوطني وحل المسائل العالقة وحسم القضايا السياسية والعمل على صياغة برنامج سياسي جديد يضمن جميع الحقوق الدستورية للكرد وأن يصبح إقليم كوردستان عاملا قويا في حاضر ومستقبل العراق".



وأشار إلى أن "مصيرنا عربا وكردا واحد ومترابط معا، والمراحل الماضية تخبرنا أنه لن يكون هناك سلام واستقرار دون تعاون الجانبين، لذلك يجب أن تكون لغة الحوار والتسوية والاتفاق عاملا رئيسا في صياغة سياسة جديدة في العراق تخدم الجميع، وأن تكون البداية لمواجهة التحديات وبناء بلدنا سويةً".